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Байден и Нетаньяху обсудили последние события в Израиле и секторе Газа

Байден и Нетаньяху обсудили последние события в Израиле и секторе Газа

Президент США Джо Байден, по сообщению Белого дома, 23 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости

"Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации.

Подробности дискуссии не приводятся. Белый дом пообещал опубликовать более подробный комментарий по итогам состоявшейся беседы в течение дня.

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