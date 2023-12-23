Байден и Нетаньяху обсудили последние события в Израиле и секторе Газа

Президент США Джо Байден, по сообщению Белого дома, 23 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости



"Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации.

