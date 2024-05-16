Байден и Трамп готовятся к дебатам

Байден и Трамп согласились на проведение дебатов. Первый раунд состоится 27 июня, второй планируется в сентябре, прежде чем в США начнется досрочное голосование. Впрочем, политики уже начали обмен колкостями. Трамп заявил в интервью, что, по его мнению, дебаты должны длиться 2 часа, в течение которых оба политика должны стоять, намекая на плачевную физическую форму соперника. Байден, в свою очередь, опубликовал пост в соцсетях, где заявил, что Трамп проиграл ему два раза в дебатах в 2020-м и с тех пор не появлялся на подобных мероприятиях. Ранее сонный Джо назвал своего оппонента неудачником. Трамп в долгу не остался, назвав Байдена "худшим спорщиком, с которым когда-либо сталкивался. По словам экс-президента, нынешний глава Белого дома не может даже связать два предложения".