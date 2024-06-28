Байден и Трамп провели предвыборные дебаты

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:

Этой войны не должно было быть. Он дал 200 млрд Украине. Деньги, которые расходуются на эту войну, мы не должны были расходовать. Вообще не должно было этого происходить. И я прекращу эту войну между Путиным и Зеленским как президент, как кандидат в президенты. Перед тем, как вступлю в эту должность, я прекращу эту войну. Люди умирают вообще без всякой надобности, совершенно бесполезно, глупо. Но я все это прекращу еще перед тем, как вступлю в должность.