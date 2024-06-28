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Байден и Трамп провели предвыборные дебаты
Экономика, миграция, экология, внешняя политика США стали темами первого раунда дебатов кандидатов в президенты Штатов. Впервые подобное мероприятие прошло без зрителей и журналистов.
Кандидаты даже не поприветствовали друг друга, сразу перейдя к обвинениям. Байден начал с заявления, что экономика досталась ему от предшественника в плачевном состоянии. Трамп в ответ напомнил о небывалом уровне инфляции при нынешнем президенте и наплыве мигрантов, а также обвинил его в том, что США утратили международный престиж.
Особое внимание уделили внешней политике Штатов: Трамп раскритиковал Байдена за позорный вывод войск из Афганистана. И вновь обвинил его в намеренной трате огромных средств на поддержание военных действий в Украине.
Дональд Трамп, кандидат в президенты США:
Этой войны не должно было быть. Он дал 200 млрд Украине. Деньги, которые расходуются на эту войну, мы не должны были расходовать. Вообще не должно было этого происходить. И я прекращу эту войну между Путиным и Зеленским как президент, как кандидат в президенты. Перед тем, как вступлю в эту должность, я прекращу эту войну. Люди умирают вообще без всякой надобности, совершенно бесполезно, глупо. Но я все это прекращу еще перед тем, как вступлю в должность.
Особой интригой дебатов стало физическое состояние Байдена. Еще до выступления Сонный Джо показал в соцсетях "заряженную воду" и отметил, что не знает, что туда добавили. Это не слишком помогло: Байден допускал оговорки в речи, путая слова и цифры, и снова забыл обстоятельства гибели своего сына.
Дошло и до прямых оскорблений: хозяин Белого дома назвал соперника "неудачником и лузером". Зато не скупился на похвалы своей администрации, уйдя в отрицание всех проблем.
Нами восхищаются во всем мире. Мы - Соединенные Штаты Америки, нам все по плечу. У нас лучшие военные. В истории мира не было ничего подобного. Никто не может шутить с нами эти шутки. Во-вторых, когда мы говорим, что я самый плохой президент, пойдите на интернет! Президентские историки, я уже говорил об этом, сообща решили, что он - худший президент в истории США. Это факт, это мнение ученых, это не просто догадки.
Дебаты продолжались 90 минут - все это время кандидатам пришлось провести стоя. Видимо опасаясь, что Байден снова заблудится при выходе, из студии его уводила супруга.
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