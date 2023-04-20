3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Байден и Трамп высмеивают друг друга
Полтора года до голосования, но предвыборная кампания в США фактически уже началась. Противники не жалеют друг друга: Трамп, который вступил в гонку официально, публикует подборку самых смешных и постыдных проколов своего главного соперника - Байдена. Американский президент то падает с лестниц, то путается в словах, плутает в трех соснах - в клипе от Дональда Трампа хозяин Белого дома может составить конкуренцию и Чарли Чаплину, и Бастеру Китону, и другим американским комикам.
Сам Байден, как сообщают газеты, решение баллотироваться уже принял, но объявит о нем только в июле: судя по его заявлениям, Сонный Джо серьезно настроен на борьбу и Трампа в Белый дом больше не допустит.
В президентской гонке участвуют и самые экзотические персонажи: например, Роберт Кеннеди - племянник бывшего президента Джона Кеннеди. Этот деятель обещает избирателю бороться с корпорациями. Выдвинулась также мистик и эзотерик Мэри Энн Уильямсон. Оба политика состоят в Демократической партии и наверняка оттянут у Байдена часть электората.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все