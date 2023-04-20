Байден и Трамп высмеивают друг друга

Полтора года до голосования, но предвыборная кампания в США фактически уже началась. Противники не жалеют друг друга: Трамп, который вступил в гонку официально, публикует подборку самых смешных и постыдных проколов своего главного соперника - Байдена. Американский президент то падает с лестниц, то путается в словах, плутает в трех соснах - в клипе от Дональда Трампа хозяин Белого дома может составить конкуренцию и Чарли Чаплину, и Бастеру Китону, и другим американским комикам.

Сам Байден, как сообщают газеты, решение баллотироваться уже принял, но объявит о нем только в июле: судя по его заявлениям, Сонный Джо серьезно настроен на борьбу и Трампа в Белый дом больше не допустит.