Байден легализует 500 тыс. иммигрантов, кого коснется эта мера

Предвыборный пиар-ход от Байдена. В США сотням тысяч мигрантов в одночасье предоставят легальный статус. Мера коснется проживших в США не менее 10 лет и состоящих в браке с американскими гражданами. Им будут выданы разрешения на работу, а также гарантирована защита от депортации.



Сонный Джо также объявил об упрощении процесса выдачи американских виз тем, кто обучался в высших учебных заведениях США и получил предложение работать. Решение администрации Байдена уже раскритиковали в штабе Дональда Трампа.