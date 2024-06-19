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Байден легализует 500 тыс. иммигрантов, кого коснется эта мера

Предвыборный пиар-ход от Байдена. В США сотням тысяч мигрантов в одночасье предоставят легальный статус. Мера коснется проживших в США не менее 10 лет и состоящих в браке с американскими гражданами. Им будут выданы разрешения на работу, а также гарантирована защита от депортации.

Сонный Джо также объявил об упрощении процесса выдачи американских виз тем, кто обучался в высших учебных заведениях США и получил предложение работать. Решение администрации Байдена уже раскритиковали в штабе Дональда Трампа.

Джо Байден хочет быть президентом для нелегалов, но я буду президентом для законопослушных американцев. Любого происхождения, любой профессии, любой расы и религии.
Дональд Трамп, кандидат в президенты США

По информации Белого дома, послабления могут затронуть около 500 тыс. супругов граждан США и около 50 тыс. их детей, которые не являются американцами.

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