Скандалы вокруг сына президента Соединенных Штатов не прекращаются. На сей раз прессе стало известно, что Хантер Байден выкладывал собственноручно снятое видео на сайты для взрослых, а также делился ими с папой. Очередная порция писемс доставшихся ФБР ноутбуков Хантера рисует совершенно неприглядную картину полной моральной деградации этого представителя золотой американской молодежи. В общей сложности Байден-младший загрузил более 3 тысяч 300 видеоклипов.



Он пытался следить за женой собственного брата, а также щедро делился с отцом порнографическим видео, которое ему особенно понравилось. Это ненаказуемо, конечно. Однако изучение архивов Байдена-младшего выявило достаточные основания для возбуждения против него и его отца дел по обвинению в коррупции. Американская Фемида, впрочем, остается слепа, и разоблачения, вроде нынешнего, всего лишь развлекают публику.