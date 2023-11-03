Байден может сойти с дистанции еще до выборов

Администрации президента США есть о чем побеспокоиться дома - в скором времени будет принято решение о возможности вынесения импичмента Байдену. Об этом сообщил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Американского президента подозревают в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.



Официальное расследование было запущено в сентябре на основании зарубежной деятельности семьи Байдена, в частности, его сына Хантера. Белый дом раскритиковал саму идею, а Байден тогда заявил, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.