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Байден может сойти с дистанции еще до выборов
Администрации президента США есть о чем побеспокоиться дома - в скором времени будет принято решение о возможности вынесения импичмента Байдену. Об этом сообщил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Американского президента подозревают в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.
Официальное расследование было запущено в сентябре на основании зарубежной деятельности семьи Байдена, в частности, его сына Хантера. Белый дом раскритиковал саму идею, а Байден тогда заявил, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.
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