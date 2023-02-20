Президент США Джо Байден находится в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

По данным издания, Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находится на площади около Михайловского собора. Информацию также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Позже о визите Байдена такжесообщилпрезидент Украины Владимир Зеленский.