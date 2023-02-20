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Байден находится в Киеве

Байден находится в Киеве

Президент США Джо Байден находится в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

По данным издания, Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находится на площади около Михайловского собора. Информацию также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Позже о визите Байдена такжесообщилпрезидент Украины Владимир Зеленский.

Байден на встрече с Зеленским заявил, что США предоставят Украине пакет помощи на 500 млн долларов. О нем объявят во вторник, 21 февраля, сообщает Reuters.

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