Байден накричал на присутствующих, когда дело коснулось формирования бюджета и федеральных программ

Когда разрываешься между поставками оружия и инфляцией, хочется кричать. Джо Байден вновь стал звездой интернета. Во время выступления в Филадельфии, когда дело коснулось формирования бюджета и федеральных программ, выдвинутых Белым домом, Сонный Джо не смог сдержать эмоции и отыгрался на присутствующих.

Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!

Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!

На повышенный тон главы государства обратили внимание не только СМИ, но и простые пользователи соцсетей. Американцы отмечают, что Байден действительно меняет жизнь людей. Да так, что они теперь не в силах оплатить свои счета. Накануне средняя цена бензина в Штатах обновила исторический максимум и превысила 5 долларов за галлон, а на некоторых заправках Калифорнии уже дороже 7 долларов.