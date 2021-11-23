Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

Вопреки рекордно низким рейтингам президент США Джо Байден не отказывается от планов переизбраться в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома. Напомним, ранее популярность американского лидера установила новый антирекорд. Поддерживают сорок шестого президента лишь 36 % американцев. Уровень критики в обществе вырос до 53 %. Видимо, данные соцопросов Байдена не волнуют. Впрочем, как и вопросы представителей президентского пула. На этот раз от ответов "Сонный Джо" ушел музыкально. Чтобы заглушить голоса журналистов, сотрудники пресс-службы демократа включили фоновую мелодию.