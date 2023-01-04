Байден намерен избираться на второй срок?

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру. Об этом заявилапресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам во время брифинга, передаетSputnik.



"Он говорит, что намерен участвовать в (президентской) гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента", - сказала Карин Жан-Пьер.