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Байден намерен избираться на второй срок?

Байден намерен избираться на второй срок?

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, но пока не выдвинул свою кандидатуру. Об этом заявилапресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам во время брифинга, передаетSputnik.

"Он говорит, что намерен участвовать в (президентской) гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента", - сказала Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь американского лидера добавила, что, исходя из ее опыта работы, в администрации президента не станут опережать "какое-либо объявление" на этот счет.
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© AP Photo / Susan Walsh

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