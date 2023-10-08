Байден намерен запросить у Конгресса 100 млрд долларов на помощь Украине

Куда уходят средства американских налогоплательщиков, уже ни для кого не секрет. Стало известно, что Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет помощи Украине, которого якобы должно хватить до 2025 года. Об этом сообщает "Дейли Телеграф" со ссылкой на источники. Уточняется, что размер транша может достигнуть сотни миллиардов долларов. Журналисты отмечают, что таким способом демократическая администрация стремится избежать новых споров с Республиканской партией вплоть до завершения президентских выборов в США.