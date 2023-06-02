3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Байден - наш Ельцин! Нелепое падение стало хитом соцсетей
Байден снова дал повод для разговоров, точнее, для насмешек. Во время церемонии, которая проходила в Академии ВВС по случаю выпуска очередной группы военных летчиков, президент США споткнулся о мешок с песком и упал на сцене.
Неуклюжесть лидера США дала повод очередной порции мемов среди интернет-пользователей. Одни сравнили его с Ельциным, другие тут же придумали новый логотип избирательной кампании Байдена. Кто-то и вовсе заявил, что мешок сам напал на старика Джо. Остальные предпочли просто молиться за Америку, проведя параллели между своим лидером и более устойчивыми президентами других стран.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все