Байден - наш Ельцин! Нелепое падение стало хитом соцсетей

Байден снова дал повод для разговоров, точнее, для насмешек. Во время церемонии, которая проходила в Академии ВВС по случаю выпуска очередной группы военных летчиков, президент США споткнулся о мешок с песком и упал на сцене.

Неуклюжесть лидера США дала повод очередной порции мемов среди интернет-пользователей. Одни сравнили его с Ельциным, другие тут же придумали новый логотип избирательной кампании Байдена. Кто-то и вовсе заявил, что мешок сам напал на старика Джо. Остальные предпочли просто молиться за Америку, проведя параллели между своим лидером и более устойчивыми президентами других стран.