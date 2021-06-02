Байден назвал истинную угрозу США

Джо Байден, президент США: По данным разведывательного сообщества США, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы. Заявление прозвучало в городе Талса. Сегодня исполнилось 100 лет со дня прошедших здесь крупнейших в истории страны расовых погромов. Тогда погибли более 300 человек. Ранее Джо Байден называл сторонников идеи превосходства белой расы "душевнобольными и опасными людьми". Он также поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом.