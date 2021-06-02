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Байден назвал истинную угрозу США
Белые расисты представляют главную террористическую угрозу для США! Такое заявление сделал президент страны Джо Байден. Сторонники превосходства белой расы, по мнению президента, переплюнули даже группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".
Джо Байден, президент США: По данным разведывательного сообщества США, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы.Заявление прозвучало в городе Талса. Сегодня исполнилось 100 лет со дня прошедших здесь крупнейших в истории страны расовых погромов. Тогда погибли более 300 человек. Ранее Джо Байден называл сторонников идеи превосходства белой расы "душевнобольными и опасными людьми". Он также поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом.
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