Байден не против Техаса, а против США - заявил губернатор Грег Эббот

В СШАраскол из-за мигрантов. Миллионы беженцев продолжают наводнять Техас. На фоне бездействий Белого дома губернатор штата заявил, что местные власти возьмут под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой. А экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что число мигрантов в США к концу срока Байдена будет составлять около 19 млн человек и превысит население штата Нью-Йорк. Миграционный кризис превращается в оружие массового разрушения Америки.

Разъединенные штаты Америки: противостояние Техаса и Вашингтона. Очередной кирпич в гражданскую войну в США и назревающий Тексит. А еще - явный кризис байдено-демократической вертикали власти. Как страна, провозгласившая себя символом свободы, оказалась уязвимой для потока нелегальной иммиграции. И светит ли независимость штату одинокой звезды? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Политический развод синих и красных. Обвинения Байдена в измене государственной. И желание Техаса пожить отдельно. События, разворачивающиеся в США, походят на сценарий горячего мексиканского сериала, который переходит все границы. В прямом смысле. Оно и не удивительно. Ведь только за декабрь в США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов. Вот американцы и "ассимилировались".





"Наше правительство не заботится об этом. Байден буквально совершает государственную измену, не защищая наше суверенное государство, поэтому мы должны взять это в свои руки и протестовать", - выражает свое мнение американец.

Ситуация с игнорированием внутренних проблем для США не нова, как и нелегальная миграция. Вот только терпение властей Техаса лопнуло, и там решили самостоятельно заняться решением этого вопроса.





Нацгвардия штата Техас установила колючую проволоку

Верховный суд США постановил демонтировать ограждение, но губернатор в ответ объявил в штате режим "вторжения", дающий право отменять федеральные законы в пользу законов штата. Грег Эббот приказал протянуть еще больше колючей проволоки и отправил на границу еще больше солдат. А также сделал серию заявлений, намекая на возможность выхода Техаса из состава США. Внештатная ситуация. В ТикТок даже завирусился ролик - каким государством будет Техас, если станет независимым.

По данным соцопроса, большинство американцев поддерживает возведение барьеров на границе штата и Мексики. 69 % респондентов выразили одобрение политике нынешних властей.

Тексит - все ближе? В деле - дальнобойщики.

29 января стартовал автопробег "Верните нашу границу"

Конвой дальнобойщиков, называющий себя "Армией бога", направился к южной границе штата.





"Мы выступаем против беззакония в нашей стране, мы уже устали от администрации Байдена и мы защищаем нашу страну как патриоты, которые любят свою страну", - озвучивает свою позицию дальнобойщик.

"Это хороший совет. Не связывайтесь с Техасом. Не играйте с нами. Техасцы будут сражаться. И если это произойдет, мы можем победить, так же, как это сделали жители Донбасса. Это станет уроком для Техаса", - записал свое обращение даже техасский волонтер на Донбассе.

Трамп же пообещал устроить крупнейшую в американской истории депортацию в случае, если он победит на предстоящих выборах главы государства.

"Мы не имеем выбора, потому что это невозможно больше так терпеть", - не сдерживает возмущение кандидат в президенты США Дональд Трамп.





В поддержку действий Эббота по самостоятельной защите участка границы выступили и генпрокуроры 26 республиканских штатов