Байден не смог справиться с фартуком - на помощь пришло подкрепление из морской пехоты

Скорая военная помощь понадобилась Сонному Джо. Байден не смог справиться с фартуком во время визита на военную базу в Северной Каролине. На помощь пришло подкрепление из… морской пехоты. Надетый наизнанку передник перевернули. Президент США поблагодарил пехотинца за бдительность.

Как говорится, яблоко от яблони, как и вице-президент от президента. Камала Харрис, вероятно, забывчивости учится у Байдена. На Филиппинах политик пришла на корабль поприветствовать американских военнослужащих и женщин, выстроившихся прямо за ней. Однако этого не сделала. Специальному человеку пришлось напомнить Харрис о ее изначальных намерениях.