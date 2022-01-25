Байден нелестно выразился в отношении журналиста

Очередной курьез от Джо Байдена. Во время пресс-конференции 46-й президент США решил вызывать людей не по заранее согласованным спискам, но тут же нарвался на острый вопрос от журналиста "Фокс Ньюс". Тот раскритиковал Сонного Джо за экономическую ситуацию в стране: растущую инфляцию и логистический кризис. Байден не сдержался и нелестно выразился в отношении журналиста.

После случившегося журналист вышел в эфир с лужайки Белого дома, где заявил, что не расслышал слова Байдена. К грубости президента он отнесся снисходительно. Затем стало известно, что позже Байден позвонил репортеру и сказал, что в его словах не было ничего личного. Журналист отнесся к этому с пониманием и ответил, что продолжит задавать каверзные вопросы.