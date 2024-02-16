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Байден обиделся на Палату представителей США

Джо Байден обиделся на Палату представителей, которая ушла на каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Больше всех его волнует Незалежная. В своих соцсетях он написал: "Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта".

Однако Белый дом может поставить до 4 млн снарядов киевскому режиму без одобрения Конгресса. Как сообщает издание "Форбс", Байден может воспользоваться юридической лазейкой о передаче "избыточных оборонных товаров" третьим странам на 500 млн долларов в год.

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