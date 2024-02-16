Байден обиделся на Палату представителей США

Джо Байден обиделся на Палату представителей, которая ушла на каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Больше всех его волнует Незалежная. В своих соцсетях он написал: "Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта".