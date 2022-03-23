Байден обсудит ситуацию в Украине на саммитах НАТО, Евросовета и "Большой семерки"

Выстраивание координации дальнейшей реакции Запада на ситуацию в Украине. Президент США Джо Байден начал европейское турне. Эти вопросы будут обсуждаться на саммитах НАТО, Евросовета и "Большой семерки". На этом фоне провокации звучат из Варшавы. Польша предложила направить в Украину миротворцев НАТО. В США заявили, что такое предложение вызывает вопросы. Ведь такие действия приведут к открытой конфронтации.



