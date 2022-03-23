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Байден обсудит ситуацию в Украине на саммитах НАТО, Евросовета и "Большой семерки"

Выстраивание координации дальнейшей реакции Запада на ситуацию в Украине. Президент США Джо Байден начал европейское турне. Эти вопросы будут обсуждаться на саммитах НАТО, Евросовета и "Большой семерки". На этом фоне провокации звучат из Варшавы. Польша предложила направить в Украину миротворцев НАТО. В США заявили, что такое предложение вызывает вопросы. Ведь такие действия приведут к открытой конфронтации.

Бронемашины на белорусско-польской границе

На фоне воинствующей риторики Варшавы едут конвои из армейских машин с американскими флагами близ нашей границы. Смысл происходящего остался для всех загадкой. Военную эскалацию, судя по всему, Польша желает провернуть тихо.

Скрытая мобилизация Войска Польского

Появляются сообщения, что Войско Польское проводит этап скрытой мобилизации. Польский Генеральный штаб начал этап доукомплектовывания контрактниками подразделений нескольких дивизий до штата военного времени. Вместе с американскими военными поляки вот уже несколько недель проводят совместные учения на полигоне Нова Демба

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