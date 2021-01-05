Байден обвинил Трампа в нежелании исполнять свои обязанности

Джо Байден и Дональд Трамп продолжают выяснять отношения. Новоизбранный глава США обвинил действующего в нежелании выполнять президентские обязанности. Байден заявил, что Трамп вместо того, чтобы бороться с коронавирусом, ноет и жалуется по поводу прошедших выборов. Действующий глава Белого дома по-прежнему поражение не признает. Несколько часов назад он заявил, что намерен одержать победу в восьми штатах, где он по официальным данным проиграл. Тем временем ожидается, что уже завтра конгресс США официально утвердит победу Джозефа Байдена.