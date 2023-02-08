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Байден объяснил рекордную инфляцию в США (спойлер: снова виновата Россия)
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. В своем выступлении он объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперации в Украине. Назвал рост цен "глобальным явлением" и поставил себе в заслугу то, что в США темпы этого явления замедляются. Заявлением о том, что предыдущая администрация увеличила внешний долг США, Байден вызвал возмущение республиканской части Конгресса. Гул нарастал с упоминанием предложений отменить социальные льготы.
Накануне в коридорах Капитолия заметили белый аэростат. Так республиканка Марджори Тейлор Грин решила поприветствовать Байдена.
Напомним, ранее издание "Глобал Таймс" отметило: превращение ситуации с китайским воздушным шаром в политический фарс подчеркивает некомпетентность США в урегулировании кризисов. К слову, всего 41% американцев на данный момент одобряет работу Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.
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