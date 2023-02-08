Байден объяснил рекордную инфляцию в США (спойлер: снова виновата Россия)

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. В своем выступлении он объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперации в Украине. Назвал рост цен "глобальным явлением" и поставил себе в заслугу то, что в США темпы этого явления замедляются. Заявлением о том, что предыдущая администрация увеличила внешний долг США, Байден вызвал возмущение республиканской части Конгресса. Гул нарастал с упоминанием предложений отменить социальные льготы.