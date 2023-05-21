Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

Байден объявил о выделении нового военного пакета помощи Украине, он включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику сообщает ТАСС со ссылкой на издание Reuters.



Как отмечает агентство, Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии заявил, что США делают все для укрепления военной мощи Киева, а также объявил о новом пакете военной помощи.



Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)



