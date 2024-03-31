Байден объявил пасхальное воскресенье "днем видимости трансгендеров"

Указ вывесили на сайте Белого дома. В нем также содержится призыв присоединиться к улучшению жизни тех, кто сменил пол. Еще из новых тенденций этого сезона - детям запретили на конкурсе пасхальных яиц Белого дома рисовать любую религиозную символику, а также ту, что может оскорбить по признаку гендера или расы, сообщает "Дейли Мейл".