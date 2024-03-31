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Байден объявил пасхальное воскресенье "днем видимости трансгендеров"

Президент США Джо Байден вызвал ярость консерваторов в соцсетях, объявив пасхальное воскресенье "днем видимости трансгендеров".

Указ вывесили на сайте Белого дома. В нем также содержится призыв присоединиться к улучшению жизни тех, кто сменил пол. Еще из новых тенденций этого сезона - детям запретили на конкурсе пасхальных яиц Белого дома рисовать любую религиозную символику, а также ту, что может оскорбить по признаку гендера или расы, сообщает "Дейли Мейл".

Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа потребовал от Байдена извиниться перед миллионами христиан. Там действия американского лидера назвали "богохульством" и примером наступления на христианскую веру.

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