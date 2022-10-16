Байден осадил Зеленского за жалобы на недостаточную помощь

Самого Зеленского осадил хозяин из Белого дома зажалобына недостаточную помощь со стороны США.Байден объяснил, что конгресс не согласует очередную партию финансирования ВСУ, если Киев не перестанет клянчить.

The Washington Post приводит данные опроса Pew Research. Доля американцев, которые обеспокоены украинским поражением, снизилась с 55 % в мае до 38 в сентябре. Среди республиканцев уже 32 % недовольны тем, что США слишком много тратят на эту войну.