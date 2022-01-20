Байден отмечает первый год пребывания у власти - 20 января 2021 года он принес президентскую присягу.Пожалуй, лучшей иллюстрацией политических успехов46-го президента СШАмогут быть кадры, которые вы видели только что, - с танками "Абрамс" у белорусской границы и импортом американских вооружений в Украину. Если задаться целью перечислить все достижения Байдена, выйдет слишком длинный список, мягко говоря, сомнительных успехов в укреплении мира на планете. Да и сами американцы далеко не в восторге.

Елизавета Казакова рассказывает.

Рекорды по инфляции, безработица, мировое первенство по заражениям COVID-19, катастрофическая ситуация с беженцами на мексиканской границе... Собственно, все эти тупиковые моменты по иронии судьбы Байден обозначал в списке своих предвыборных обещаний.

Я буду президентом для всех американцев, и буду бороться также упорно за тех, кто меня не поддерживал, как и за моих сторонников. Мы должны положить конец этой нецивилизованной войне, когда синие сражаются с красными, деревенские с городскими, консерваторы с либералами. Эта работа у нас впереди. Джозеф Байден, президент США

Боевое крещение Джо получил еще 6 января 2021 года, когда борцов против фальсификации выборов в упор безнаказанно расстреливали в здании Капитолия.

Далее, как полагается, охота на ведьм, штрафы, тюремные сроки. Облавы и суды над участниками капитолийских событий продолжаются до сих пор. Обвинения предъявлены более чем 725 американцам.

Опустошенные магазины, чудовищные логистические сбои и дороговизна бензина, невиданная цензура в соцсетях.

"Джо - пустые полки" - какими только красноречивыми хештегами и мемами не сопровождают деяния Байдена благодарные соотечественники.

Особо закрепилось за 46-м президентом прозвище Сонный Джо - с меткой подачи предшественника. К примеру, это видео уютной встречи с израильским премьером растиражировали сами члены Палаты представителей США. С комментариями: президента - отстранить, Америка - в опасности.

Годовщину своего президентства Байден встречает с самым низким за все время пребывания в Белом доме уровнем поддержки. По данным свежего опроса CBS, его рейтинг за год просел почти на треть - работу Джо одобряют всего 43 % американцев. Но это не мешает ему заявлять о готовности баллотироваться на второй срок.

Некоторые могут называть происходящее сейчас новой реальностью. Я называю это работой, которая еще не закончена. Джозеф Байден, президент США

Афганистан

Вот что закончил, так это 20-летнюю оккупацию Афганистана. Бежали американские военные так, что за несколько дней массовой эвакуации погибли десятки людей, в том числе и в результате авиаударов США по мирным кварталам Кабула.

То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, стало одним из величайших поражений в истории Америки. Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном. Дональд Трамп, 45-й президент США

Но американская дипломатическая пропаганда прет, как танк. Неспроста Байден говаривал, что величайший дар - способность забывать: забыть о плохом и сосредоточиться на хорошем. Сонный Джо у руля. Только, когда поворачивает руль, машина движется не в том направлении. Движения первого лица США явно корректируют.

Даже среди сторонников Байдена мы наблюдаем общее разочарование реальными политическими проблемами администрации. Правда в том, что мы не можем ожидать кардинальных радикальных изменений от Сената, который разделен 50 на 50. Джеффри Энгель, директор Центра президентской истории Южного методистского университета