Байден отменяет международные визиты из-за госдолга

Джо Байден отменяет запланированные поездки в Папуа-Новую Гвинею и Австралию из-за нерешенного вопроса с госдолгом. Американский президент должен был провести в зарубежном турне восемь из шестнадцати дней, которые остались у Штатов до наступления дефолта. Однако планы изменились - Сонный Джо вернется сразу по завершении саммита Группы семи, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса. По заявлению главы Минфина США, Штаты уже 1 июня могут объявить дефолт по своим обязательствам.