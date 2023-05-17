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Байден отменяет международные визиты из-за госдолга

Джо Байден отменяет запланированные поездки в Папуа-Новую Гвинею и Австралию из-за нерешенного вопроса с госдолгом. Американский президент должен был провести в зарубежном турне восемь из шестнадцати дней, которые остались у Штатов до наступления дефолта. Однако планы изменились - Сонный Джо вернется сразу по завершении саммита Группы семи, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса. По заявлению главы Минфина США, Штаты уже 1 июня могут объявить дефолт по своим обязательствам.

Одновременно налоговое управление США отстранило всю следственную группу по делу Хантера Байдена. Как сообщает издание "Нью-Йорк Пост", увольнение произведено по приказу Министерства юстиции. 53-летний Хантер находится под следствием за неуплату налогов на миллионы доходов, полученных в основном из иностранных источников. В сообщениях, извлеченных из скандального ноутбука, Хантер писал, что привлекал отца, когда Байден был еще вице-президентом, к своим международным деловым отношениям. И половину своих доходов выплачивал ему.

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