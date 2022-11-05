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Байден перед выборами в конгресс США: Не думаю, что мы не выиграем

Байден перед выборами в конгресс США: Не думаю, что мы не выиграем

Президент США Джо Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США 8 ноября, пишет РИА Новости.

"Я на самом деле настроен оптимистично", - заявил Байден.Как отметил американский президент, он верит в победу демократов и испытывает "хорошие чувства" относительно шансов своих однопартийцев занять большинство мест в сенате и палате представителей. "Не думаю, что мы не выиграем", - добавил он.

Фото:sputnik.by

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