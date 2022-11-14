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Байден "переобувается" - он заявил, что США и Китай должны вместе решать глобальные проблемы

Президент США Джо Байден, похоже, меняет риторику своей политики в отношении Китая в надежде заработать баллы доверия у американцев.

Во время переговоров на полях саммита G20 в Индонезии с Си Цзиньпином Байден заявил, что они вместе с китайским лидером должны преодолеть разногласия и найти способы работать вместе. По мнению главы Белого дома, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем. Начиная климатическими изменениями и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он добавил, что Штаты готовы работать с Поднебесной по этим вопросам.

Это первая очная встреча политиков в качестве глав государств.

Фото: РИА Новости

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