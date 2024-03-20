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Байден перепутал Финляндию и Норвегию
Президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, когда выступал с речью в штате Невада, пишет БЕЛТА.
Байден, выступая на мероприятии по сбору средств на свою кампанию по переизбранию, заявил, что беседовал с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером за 10 дней до его смерти в ноябре прошлого года. По словам американского президента, Киссинджер сказал, что США укрепили НАТО. Затем Байден сказал, что Соединенные Штаты расширили Североатлантический альянс за счет Швеции и Норвегии.
Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в Североатлантический альянс еще в 2022 году. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года, а Швеция - в марте 2024 года. При этом Норвегия была одной из стран - основательниц НАТО, являясь членом организации с момента ее создания.
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