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Байден перепутал Канаду с Китаем
Президент США Джо Байден во время выступления в канадском парламенте перепутал Канаду с Китаем, пишетSputnik.
"Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю о Китае. Но не будем пока об этом", -сказал Байден.
Оговорка американского лидер развеселила канадских парламентариев. Байден перепутал страны, когда говорил о том, что Канада согласилась принять еще 15 тысяч мигрантов в год из стран Латинской Америки.
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