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Байден подписал закон об изменении потолка госдолга, чтобы избежать дефолта в США

Байден подписал закон об изменении потолка госдолга, чтобы избежать дефолта в США

В Белом доме сообщили о принятии нового закона, который был подписан Джо Байденом. Закон связан с повышением потолка госдолга во избежание дефолта, сообщаютРИА Новости.

В заявлении Белого дома сказано, что 3 июня президент подписал закон, приостанавливающий предел государственного долга до 1 января 2025 года. Глава США поблагодарил лидеров конгресса, которые внесли свой вклад в принятие этого документа.

Недавно Джо Байден сумел достичь принципиальной договоренности с законодателями, что поспособствует не допустить дефолта в США. Президент не сообщил деталей сделки, заявив только, что с введением закона сократятся расходы, но "критически значимые программы для трудового народа" будут защищены.

По данным телеканала CNN, в соглашении речь идет о повышении потолка государственного долга сроком в два года в обмен на ограничение трат федерального бюджета в 2024 году. Исключением являются оборонные расходы, остающиеся на уровне текущего финансового года. В 2025 году гостраты хотят увеличить на один процент.

Уже в начале лета американская администрация рисковала оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства без санкций конгресса. Республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывали согласие на повышение долгового потолка с согласием Белого дома на ограничение расходов федерального бюджета.

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