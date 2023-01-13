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Байден помилует самого себя?
В США назначен спецпрокурор по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом. Для президента Соединенных Штатов это означает самое неблагоприятное развитие событий: нарушение норм секретности - уголовное преступление, и в случае если Байдена признают виновным, ему придется помиловать самого себя, чтобы избежать тюрьмы. Иначе его могут отправить за решетку лет на 10.
Пока даже невозможно представить, как хозяину Белого дома наихудшего сценария избежать. Уже несколько комплектов документов, в основном доклады разведки, было найдено в различных, но совершенно непригодных для хранения секретов помещениях. Последняя порция бумаг хранилась в гараже. На вопрос, как такое возможно, Байден ответил без затей: "Так ведь гараж-то у меня закрывается!"
Отвертеться от неприятностей президенту будет тем сложнее, что какие-то полгода тому назад. Лично Байден называл "безответственным" Дональда Трампа за подобный же прокол с документами.
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