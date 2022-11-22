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Байден попытался взять интервью у индейки: Хочешь поговорить?

Американский лидер Джо Байден снова чудит - он, видимо, решил, что понимает язык животных и попытался взять интервью у индейки во время традиционной церемонии помилования на лужайке Белого дома по случаю Дня благодарения.

Бог любит вас! Девять с половиной миллионов индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они... во всяком случае… хочешь поговорить?
Джо Байден, президент США

До этого Сонный Джо на саммите G20 поразил всех своим восхищением физической формой оператора из России и размером его бицепсов.


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