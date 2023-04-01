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Байден посетил пострадавшие от торнадо районы США, но не смог понять, куда его привезли
Не менее пяти человек погибли, десятки пострадали и около 300 тысяч остались без электричества в результате разрушительных торнадо в США. На пути смерчей оказались штаты Иллинойс, Индиана, Висконсин, Миссури, а также Мичиган. Особенно пострадал Арканзас. Эпицентр стихии пришелся на самый густонаселенный город штата Литтл-Рок и его окрестности. Разрушены дома и магазины. Ликвидировать последствия помогают силы Нацгвардии.
Пострадавшие районы посетил президент США Байден. Правда, куда его привезли, он не понял. Название города Роллинг-Форк сонный Джон упорно путал с названием легендарной рок-группы.
"Роллинг-Стоун будет восстановлен. Что я сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Это я собираюсь с мыслями", - запутался Байден.
Между тем жителям пострадавших городов не до смеха. Из-за удара стихии в Арканзасе введен режим чрезвычайного положения. В соседнем штате Иллинойс ураган обрушил крышу концертного зала. Погиб 1 человек, около 30 получили ранения.
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