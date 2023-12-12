Байден потерялся во времени и запутался в датах

Президент США Джо Байден вновь заставил публику сомневаться в его дееспособности: на торжественном приеме в Белом доме по случаю Хануки он решил заявить о своей непримиримости в борьбе с антисемитизмом и, как уже бывало, запутался в датах.

Знаю, что в этом году Ханука стоит особняком. Прошло 65 лет с самого кровавого дня в истории еврейского народа - холокоста. Джо Байден, президент США

На самом деле имелась в виду атака ХАМАС на еврейские поселения 7 октября, с которой прошло не 65 лет, а 65 дней. Далее Байден окончательно потерялся во времени и зачитал с телесуфлера, что свидетелем событий 7 октября стал его собственный отец, который скончался 20 лет назад.

После 7 октября мой отец вернулся в кибуц спасать оставшееся от его дома, разрушенный дом, в котором он прятался со своими женой и дочерью 20 часов. Джо Байден, президент США

На самом деле это была лишь оговорка - имелся в виду человек, который лишился сына во время нападения ХАМАС. Однако новый случай потерянности Байдена на публике не добавляет ему шансов на переизбрание.