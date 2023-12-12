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Байден потерялся во времени и запутался в датах

Президент США Джо Байден вновь заставил публику сомневаться в его дееспособности: на торжественном приеме в Белом доме по случаю Хануки он решил заявить о своей непримиримости в борьбе с антисемитизмом и, как уже бывало, запутался в датах.

Знаю, что в этом году Ханука стоит особняком. Прошло 65 лет с самого кровавого дня в истории еврейского народа - холокоста.
Джо Байден, президент США

На самом деле имелась в виду атака ХАМАС на еврейские поселения 7 октября, с которой прошло не 65 лет, а 65 дней. Далее Байден окончательно потерялся во времени и зачитал с телесуфлера, что свидетелем событий 7 октября стал его собственный отец, который скончался 20 лет назад.

После 7 октября мой отец вернулся в кибуц спасать оставшееся от его дома, разрушенный дом, в котором он прятался со своими женой и дочерью 20 часов.
Джо Байден, президент США

На самом деле это была лишь оговорка - имелся в виду человек, который лишился сына во время нападения ХАМАС. Однако новый случай потерянности Байдена на публике не добавляет ему шансов на переизбрание.

Рейтинг одобрения хозяина Белого дома сейчас составляет 37 процентов. Это самый низкий показатель за все время его президентства. Даже его сторонники в Демократической партии в замешательстве, так как поведение президента давно заставляет сомневаться в его способности выполнять свои обязанности.

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