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Байден предсказал новую пандемию
Теория заговора или рассекречивание планов США? Байден предсказал еще одну пандемию. Правда от комментариев, что это будет за пандемия и когда ее ждать, американский политик воздержался. Эти вопросы остались без ответа.
Джо Байден, президент США:
Нам нужно больше денег на подготовку ко второй пандемии. Будет еще одна пандемия, мы должны думать наперед.
В то же время внутренние проблемы Штатов только обостряются. Стратегические запасы нефти в США находятся на самом низком уровне с 1984 года - об этом информирует Bloоmberg. Ранее Байден заверял, что использует "все рычаги" для снижения стоимости топлива и призвал мировое сообщество к сотрудничеству ради стабилизации цен.
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