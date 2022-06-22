Байден предсказал новую пандемию

Теория заговора или рассекречивание планов США? Байден предсказал еще одну пандемию. Правда от комментариев, что это будет за пандемия и когда ее ждать, американский политик воздержался. Эти вопросы остались без ответа.



Джо Байден, президент США:

Нам нужно больше денег на подготовку ко второй пандемии. Будет еще одна пандемия, мы должны думать наперед.

В то же время внутренние проблемы Штатов только обостряются. Стратегические запасы нефти в США находятся на самом низком уровне с 1984 года - об этом информирует Bloоmberg. Ранее Байден заверял, что использует "все рычаги" для снижения стоимости топлива и призвал мировое сообщество к сотрудничеству ради стабилизации цен.