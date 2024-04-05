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Байден предъявил Нетаньяху ультиматум

Джо Байден фактически предъявил Нетаньяху ультиматум с требованием представить и реализовать конкретные шаги по предотвращению ущерба мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций. А также предупредил, что от действий Израиля в этом направлении будет определяться дальнейшая политика Вашингтона.

Это заявление последовало после гибели семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара. Один из них был американским гражданином.

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