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Байден предъявил Нетаньяху ультиматум
Джо Байден фактически предъявил Нетаньяху ультиматум с требованием представить и реализовать конкретные шаги по предотвращению ущерба мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций. А также предупредил, что от действий Израиля в этом направлении будет определяться дальнейшая политика Вашингтона.
Это заявление последовало после гибели семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара. Один из них был американским гражданином.
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