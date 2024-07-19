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Байден прекращает борьбу за переизбрание - американские СМИ
Президент США Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, сообщаетТАСС со ссылкой на Телеканал Newsmax.
По информации телеканала, партия Байдена определит нового кандидата в следующем месяце. При этом президент США не будет заявлять о том, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. В эфире отметили, что Демократическая партия поддержит открытый процесс, в котором сможет участвовать и Харрис, и некоторые другие кандидаты.
Сообщается, что Байден согласился выйти из президентской гонки из-за давления, которое на него оказывали ведущие фигуры Демократической партии, включая экс-президента США Барака Обаму, а также бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
В эфире также сказали, что ключевые помощники Байдена тоже сообщили ему о том, что у него отсутствуют шансы на победу в ноябре. Этому поспособствовало, в частности, провальное выступление на теледебатах.
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