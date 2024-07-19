Байден прекращает борьбу за переизбрание - американские СМИ

Президент США Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, сообщаетТАСС со ссылкой на Телеканал Newsmax.

По информации телеканала, партия Байдена определит нового кандидата в следующем месяце. При этом президент США не будет заявлять о том, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. В эфире отметили, что Демократическая партия поддержит открытый процесс, в котором сможет участвовать и Харрис, и некоторые другие кандидаты.

Сообщается, что Байден согласился выйти из президентской гонки из-за давления, которое на него оказывали ведущие фигуры Демократической партии, включая экс-президента США Барака Обаму, а также бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.