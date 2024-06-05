В Нормандии начинаются торжества в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Европе. Во Францию для этого уже прибыл президент США. Отмечается, что в мероприятиях примет участие и Зеленский. При этом Россию в Нормандию сначала позвали, а затем приглашение отозвали. Тем временем Байден обещает сделать торжества живыми и незабываемыми. Видимо, в своей привычной манере Сонного Джо. Ведь ряд американских изданий как раз сегодня выпустили материалы, где отмечают: деградация умственных способностей Байдена резко ускорилась. "Уолл-стрит" сообщает, что хозяин Белого дома практически не понимает ни советников, ни подчиненных. При этом ему предстоят дебаты с Трампом: все уверены, что Байдена накачают перед встречей стимуляторами, а 70 % американцев требуют перед дебатами провести проверку на наркотики.