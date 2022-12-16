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Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

G20 может расшириться. Президент США пригласил Африканский союз присоединиться к "Большой двадцатке" в качестве постоянного члена.

Официальное заявление Джо Байден сделал на сессии саммита США - Африка. Демократ пообещал выделить странам Африки 55 млрд долларов в ближайшие три года в качестве финансовой помощи. Американский лидер также напомнил, что в сентябре с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН объявил о поддержке идеи реформирования Совета Безопасности ООН и включения в него "постоянного представительства от Африки".

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