Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Официальное заявление Джо Байден сделал на сессии саммита США - Африка. Демократ пообещал выделить странам Африки 55 млрд долларов в ближайшие три года в качестве финансовой помощи. Американский лидер также напомнил, что в сентябре с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН объявил о поддержке идеи реформирования Совета Безопасности ООН и включения в него "постоянного представительства от Африки".