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Байден приписал победу во Второй мировой войне США

Полное незнание истории продемонстрировал Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти. Глава Белого дома заявил, что именно американские солдаты во время Второй мировой войны спасли мир и освободили Европу. При этом о роли СССР и других стран сознательно умолчал или забыл.

Долг - таким было кредо моего сына и всех нас. Кредо поколений солдат, погибших на окружающих нас землях, павших героев всех основных конфликтов в истории. Ради защиты нашей независимости, сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения - через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии - освободили континент и буквально спасли весь мир.
Джо Байден, президент США

В МИД России раскритиковали слова Байдена, отметив, что современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма. В ведомстве также подчеркнули, что "американская исключительность - это предательство собственного антифашистского прошлого".

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