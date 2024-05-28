Байден приписал победу во Второй мировой войне США

Долг - таким было кредо моего сына и всех нас. Кредо поколений солдат, погибших на окружающих нас землях, павших героев всех основных конфликтов в истории. Ради защиты нашей независимости, сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения - через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии - освободили континент и буквально спасли весь мир.

Джо Байден, президент США