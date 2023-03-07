3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Байден: Пришлось пару раз вскрыть мне черепную коробку, чтобы убедиться, что у меня есть мозг
Проводимая Байденом политика, которая повергла Америку не в самые лучшие времена, вызывает много вопросов. И Байден отвечает в своей манере! Президент США заявил, что врачи, оперировавшие его в прошлом, пошли на хирургическое вмешательство, чтобы убедиться в наличии у него мозга. Об этом Байден поведал во время общения с пожарными.
Я вернулся из двухдневной поездки, у меня были ужасные головные боли, а диагноз назывался, ну, неважно. Им пришлось пару раз вскрыть мне черепную коробку, чтобы убедиться, что у меня есть мозг.
После выступления американский лидер уже по традиции потерялся в пространстве и начал искать выход. Тем временем в соцсетях назрел новый флешмоб. Американцы пытаются представить, как именно у Байдена искали мозг.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов