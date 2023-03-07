ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Байден: Пришлось пару раз вскрыть мне черепную коробку, чтобы убедиться, что у меня есть мозг

Проводимая Байденом политика, которая повергла Америку не в самые лучшие времена, вызывает много вопросов. И Байден отвечает в своей манере! Президент США заявил, что врачи, оперировавшие его в прошлом, пошли на хирургическое вмешательство, чтобы убедиться в наличии у него мозга. Об этом Байден поведал во время общения с пожарными.

Я вернулся из двухдневной поездки, у меня были ужасные головные боли, а диагноз назывался, ну, неважно. Им пришлось пару раз вскрыть мне черепную коробку, чтобы убедиться, что у меня есть мозг.
Джо Байден, президент США

После выступления американский лидер уже по традиции потерялся в пространстве и начал искать выход. Тем временем в соцсетях назрел новый флешмоб. Американцы пытаются представить, как именно у Байдена искали мозг.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все