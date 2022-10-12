Байден призвал Зеленского перестать жаловаться

Washington Postрассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому, пишет РИА Новости. Президент СШАзаявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов.

“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, - пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.





© AP Photo / Susan Walsh



