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Байден призвал Зеленского перестать жаловаться

Байден призвал Зеленского перестать жаловаться

Washington Postрассказала о тайном сообщении Байдена Зеленскому, пишет РИА Новости. Президент СШАзаявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов.
“Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно”, - пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.


© AP Photo / Susan Walsh

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