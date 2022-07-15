Байден прочел одну и ту же речь дважды - ошибка или повод для шутки?

Президент Джо Байден практически каждый день дает американцам поводы для шуток. За его поведением в ходе выступлений следят пристально, но мало кто вслушивается в слова. Спустя год заметили, что Джо прошлой зимой дважды произнес одну и ту же речь. Она была содержательно пустой, однако в соцсетях сейчас гадают: президент по ошибке воспользовался одной шпаргалкой или ему поленились обновить текст?