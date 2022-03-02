Байден: Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев

Очередная оговорка от сонного Джо. Президент США в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса назвал жителей Украины иранцами.



Джо Байден, президент США:

Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев.



Во время своей речи Байден также отметил, что Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов. Американская финансовая компания American Express также приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами. Продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России приостанавливает и компания Apple. Ограничена в России теперь и система платежей Apple Pay.



Послы ЕС согласовали отключение от системы SWIFT российских банков ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ. Тем временем министр экономики Германии призвал не задействовать в отношении России такие санкции, которые сильно ударят по Западу:



Мы должны следить за тем, чтобы мы не принимали санкций, которые мы сами не сможем выдержать.