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Байден раскритиковал решение Верховного суда США по Трампу
Кроме провальных дебатов и стремительно падающего рейтинга у Байдена появился еще один повод для отчаяния - решение Верховного суда США по Трампу: за ним признали частичный иммунитет от юридического преследования. Согласно постановлению, экс-президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве. Теперь главы США могут свободно игнорировать закон, сетовал Байден, чей сын Хантер, к слову, сможет остаться на свободе, только если отец сохранит президентскую должность.
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