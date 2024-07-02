Байден раскритиковал решение Верховного суда США по Трампу

Кроме провальных дебатов и стремительно падающего рейтинга у Байдена появился еще один повод для отчаяния - решение Верховного суда США по Трампу: за ним признали частичный иммунитет от юридического преследования. Согласно постановлению, экс-президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве. Теперь главы США могут свободно игнорировать закон, сетовал Байден, чей сын Хантер, к слову, сможет остаться на свободе, только если отец сохранит президентскую должность.