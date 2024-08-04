Байден разозлился на Нетаньяху и потребовал от того перестать вешать ему лапшу на уши

Президент США Джо Байден перед уходом все же решил поставить на место завравшийся Тель-Авив. По информации израильских СМИ, лидер Белого дома разозлился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и потребовал от того перестать вешать ему лапшу на уши.

Отмечается, что это произошло после того, как израильский премьер во время телефонного разговора сообщил Байдену, что Тель-Авив продвигается в переговорах с ХАМАС и вскоре отправит делегацию для их возобновления.