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Байден разозлился на Нетаньяху и потребовал от того перестать вешать ему лапшу на уши

Президент США Джо Байден перед уходом все же решил поставить на место завравшийся Тель-Авив. По информации израильских СМИ, лидер Белого дома разозлился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и потребовал от того перестать вешать ему лапшу на уши.

Отмечается, что это произошло после того, как израильский премьер во время телефонного разговора сообщил Байдену, что Тель-Авив продвигается в переговорах с ХАМАС и вскоре отправит делегацию для их возобновления.

Байден также заявил Нетаньяху, что убийство лидера ХАМАС в Иране было "несвоевременным". И произошло оно как раз в тот момент, когда, как надеялись американцы, будут завершены переговоры о прекращении огня и сделка по освобождению заложников.

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