Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС

Очередная незадача случилась с Джо Байденом, пожалуй, это самый громкий и унизительный его провал за всю карьеру американского президента, провал - в буквальном смысле этого слова. Во время церемонии, которая проходила в Академии ВВС по случаю выпуска очередной группы военных летчиков, Байден свернул куда-то не туда, споткнулся о мешок с песком и рухнул наземь.

Позже, возвращаясь из поездки в Вашингтон, Байден ударился головой, когда выходил из вертолета. Неделя у главы США выдалась по-настоящему незавидная: падение в Колорадо стало лишь смысловой точкой в цепи неприятностей.