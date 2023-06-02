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Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС
Очередная незадача случилась с Джо Байденом, пожалуй, это самый громкий и унизительный его провал за всю карьеру американского президента, провал - в буквальном смысле этого слова. Во время церемонии, которая проходила в Академии ВВС по случаю выпуска очередной группы военных летчиков, Байден свернул куда-то не туда, споткнулся о мешок с песком и рухнул наземь.
Позже, возвращаясь из поездки в Вашингтон, Байден ударился головой, когда выходил из вертолета. Неделя у главы США выдалась по-настоящему незавидная: падение в Колорадо стало лишь смысловой точкой в цепи неприятностей.
Например, несколько дней назад директор ФБР подтвердил, что предоставит конгрессу документы, связанные с коррупцией президентского семейства. Кроме того, по данным соцопросов, большинство американцев считает, что Джо Байден нечист на руку. А 60 процентов граждан расценивают его возможное переизбрание как общенациональную катастрофу.
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