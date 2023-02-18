Байден: Ситуация с массовой стрельбой в США приняла форму эпидемии

Ситуация с массовой стрельбой в США превратилась в эпидемию. Такое мнение высказал президент США Джо Байден после стрельбы в Миссисипи, пишет БелТА.



По словам американского лидера, с начала 2023 года прошло меньше 50 дней, а в США произошло как минимум 73 случая массовой стрельбы. В такой ситуации одних молитв и мыслей мало. Насилие с применением огнестрельного оружия стало болезнью. А потому, считает Байден, Конгресс должен прямо сейчас отреагировать на происходящее.