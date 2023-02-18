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Байден: Ситуация с массовой стрельбой в США приняла форму эпидемии

Байден: Ситуация с массовой стрельбой в США приняла форму эпидемии

Ситуация с массовой стрельбой в США превратилась в эпидемию. Такое мнение высказал президент США Джо Байден после стрельбы в Миссисипи, пишет БелТА.

По словам американского лидера, с начала 2023 года прошло меньше 50 дней, а в США произошло как минимум 73 случая массовой стрельбы. В такой ситуации одних молитв и мыслей мало. Насилие с применением огнестрельного оружия стало болезнью. А потому, считает Байден, Конгресс должен прямо сейчас отреагировать на происходящее.

Он также отметил необходимость изменения действующего закона об оружии. Президент США предложил несколько ограничений: проверять информацию о всех видах оружия, запретить в свободной продаже реализацию штурмового оружия и магазинов с большими объемами. Также необходимо уделить внимание требованиям по безопасному хранению оружия и отмене иммунитета для производителей, которые, по мнению американского лидера, осознанно распространяют огнестрельное оружие на улицах.

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