3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Байден: Ситуация с массовой стрельбой в США приняла форму эпидемии
Ситуация с массовой стрельбой в США превратилась в эпидемию. Такое мнение высказал президент США Джо Байден после стрельбы в Миссисипи, пишет БелТА.
По словам американского лидера, с начала 2023 года прошло меньше 50 дней, а в США произошло как минимум 73 случая массовой стрельбы. В такой ситуации одних молитв и мыслей мало. Насилие с применением огнестрельного оружия стало болезнью. А потому, считает Байден, Конгресс должен прямо сейчас отреагировать на происходящее.
Он также отметил необходимость изменения действующего закона об оружии. Президент США предложил несколько ограничений: проверять информацию о всех видах оружия, запретить в свободной продаже реализацию штурмового оружия и магазинов с большими объемами. Также необходимо уделить внимание требованиям по безопасному хранению оружия и отмене иммунитета для производителей, которые, по мнению американского лидера, осознанно распространяют огнестрельное оружие на улицах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов