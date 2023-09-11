Байден снова опростоволосился - на этот раз во Вьетнаме

Джо Байден, президент США:

Ох, дайте посмотрю сейчас. Я здесь просто следую приказам. Э-э-э... Пресс-служба, есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не вызываю вас к микрофону. Мне сказали, что будет пять вопросов.