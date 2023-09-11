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Байден снова опростоволосился - на этот раз во Вьетнаме

Приключения Сонного Джо во Вьетнаме. Президент США вновь попал в неприятную ситуацию. На этот раз на пресс-конференции в Ханое. Байден запутался в своих шпаргалках во время вопросов журналистов. Самостоятельно разобраться, кто еще должен был задать ему вопрос, политик не смог. Пришлось обратиться за помощью.

Джо Байден, президент США:
Ох, дайте посмотрю сейчас. Я здесь просто следую приказам. Э-э-э... Пресс-служба, есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не вызываю вас к микрофону. Мне сказали, что будет пять вопросов.

К слову, это не единственный перл Байдена во время визита. Президент США цинично пошутил о войне во Вьетнаме. Реакция общественности не заставила себя ждать.

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